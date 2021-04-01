"Может повторно впасть в кому": врач Навального сделал тревожное заявление

Голодовка, объявленная российским оппозиционером Алексеем Навальным после многочисленных жалоб на здоровье и необходимость получить консультацию у специалиста, которые так и остались неуслышанными, обсуждается сегодня с самых разных сторон.

Политологи, к примеру, пытаются оценить перспективы подобного давления на власти со стороны оппозиционера, а также озвучивают прогнозы относительно того, станет ли Кремль более сговорчивым при голодающем Навальном в рамках своего диалога с Западом. Эксперты из других областей пытаются понять, действительно ли предпринятый Алексеем Анатольевичем шаг является расчетливым, или он все же поступил так от обычного отчаяния.

Как бы там ни было, Навальный до сих пор не получил медицинской помощи, в которой нуждается, а потому объявил о голодовке, выдвинув в адрес администрации колони и ФСИН соответствующие требования. А его врач тем временем бьет тревогу.

«Из-за голодовки Алексей Навальный может снова впасть в состояние комы», – с таким тревожным заявлением выступил Алексей Баринов.

Речь идет о том самом враче-неврологе, которого оппозиционер требует пропустить к нему в исправительную колонию для проведения полноценного медицинского осмотра и получения консультаций. По словам специалиста, нынешнее положение Навального является довольно опасным, а объявленная им голодовка только повышает степень опасности.

«Конечно это опасно, он ведь перенес тяжелое отравление. Разумеется, для него это может стать поводом опять впасть в кому», – добавил Баринов в беседе с «Открытыми медиа».