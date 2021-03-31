Дачников припугнули 5-тысячным штрафом за шашлыки на участках

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил россиян о новом штрафе за разжигание костра на участке, который вступает в силу в 2021 году.

Как и что можно сжигать, он рассказал в эфире радио «Говорит Москва».

«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет», – пояснил Чаплин.

Он также отметил, что сжигание прочего мусора категорически запрещено и повлечет за собой административную ответственность. За нарушение этих правил грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Чаплин уточнил, что разведение костра для пикника разрешается, но делать это следует на расстоянии не менее 5 м от дома. Шашлыки на дачных участках жарить можно, но только на мангале или в печи.

По рекомендациям Союза дачников Подмосковья, для разведения костра на участке необходимо вырыть яму диаметром не менее метра и глубиной от 30 см. Окружить ее минерализованной полосой шириной не менее 40 см и учесть, что до ближайших строений от костра должно быть не менее 30 м, что соблюсти крайне сложно.

Дмитрий Каверин.