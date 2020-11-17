Дачная амнистия будет продлена до 2026 года

В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, продлевающий так называемую «дачную амнистию», передает «Росбалт». После третьего чтения и подписания документа президентом послабления для незарегистрированных построек будут продлены до 1 марта 2026 года.

Граждане смогут оформить недвижимость, расположенную на территории для жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, но при этом не предъявлять уведомления о планируемом строительстве.

Для этого необходимо предъявить только техплан и правоустанавливающий документ на участок, если соответствующие данные не внесены в ЕГРН.