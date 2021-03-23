Суд в Москве не стал учитывать гомофобный мотив при нападении на гея в ТиНАО

Щербинский районный суд в Москве приговорил к 4,5 года колонии общего режима уроженца Таджикистана Шухрата Салимова, который вместе с подельниками избил и ограбил гея в ТиНАО. Об этом сообщает PR-служба ЛГБТ-группы «Стимул».

Преступление произошло летом 2019 года. Уроженец Средней Азии Али (в пресс-релизе имя изменено в целях безопасности) познакомился со злоумышленником в группе соцсети «Одноклассники» для гей-знакомств. Они общались около месяца, в том числе по видеосвязи.

В итоге встреча состоялась на загородной даче в округе ТиНАО. Али прибыл на остановку общественного транспорта «Газопровод», откуда они с приятелем должны были через лесополосу пройти к нему на дачный участок.

В лесу Али понял, что стал жертвой подставного свидания. К ним навстречу двигались двое мужчин-азиатов. При попытке бежать они вместе со знакомым из «Одноклассников» догнали Али, стали бить руками, ногами, палками по голове, ногам и туловищу. При этом жертва не оказывала сопротивления.

После злоумышленники поставили Али на колени и начали обвинять в том, что его образ жизни не соответствует идеалам ислама, чем он позорит всех мусульман. Преступники явно проговаривали свой мотив, заявляли, что геи не имеют права на жизнь, но суд в итоге не стал учитывать ксенофобный мотив преступления, посчитал его доказательства «необъективными».

Кроме того, мужчины записали на видео обращение Али, где тот признает свою гомосексуальность, и разослали с мессенджера его родственникам. С личных счетов мужчины они перевели себе все его средства, пообещав вернуть их, если он пойдет в мечеть на Проспекте мира и «возьмется за ум».

В суде Салимов отказался признать вину и с гордостью рассказывал о преступлении.

Адвокат ЛГБТ-группы «Стимул» Александр Кочетков намерен обжаловать приговор и добиться для гомофоба более сурового наказания.

Ранее Sobesednik.ru писал о похожем деле, где подсудимый Бекзод Куранбаев получил 3,5 года колонии за организацию подставных свиданий с целью вымогательств. При том что он открыто выражал свои гомофобные убеждения, Савеловский суд Москвы также не стал учитывать гомофобный мотив в его преступлениях.