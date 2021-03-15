Генпрокуратура заказала монумент у скульптора, который оскандалился с памятником Калашникову

Генеральная прокуратура России заключила контракт со скульптором Салаватом Щербаковым, который за 8 млн рублей должен будет изготовить памятник воинам красноармейцам 108 стрелковой дивизии. Соответствующий документ Sobesednik.ru обнаружил на сайте госзакупок.

По условиям контракта Щербаков обязан произвести поставку и установить памятник в подмосковной деревне Анохина, в доме №7 по улице Санаторной. Согласно картам «Яндекса», там находится санаторий работников органов прокуратуры России.

Памятник будет представлять из себя трехметровую фигуру солдата на постаменте, отлитую в бронзе. На постаменте будет написано: «Воинам-красноармейцам 108 стрелковой дивизии, остановившим в декабре 1941 года врага под Москвой».

Щербаков должен будет изготовить монумент в срок до 15 апреля. При этом памятник не должен иметь никаких дефектов, подчеркивается в документах.

Закупка прошла на безальтернативной основе. За памятник Генпрокуратура заплатит 8 млн рублей из государственного бюджета. В документах говорится, что приказ подписал глава ведомства Игорь Краснов.

Салават Щербаков является автором более 40 монументальных композиций. Среди них – памятник Михаилу Калашникову, который был установлен в 2017 году на пересечении Оружейного переулка и Долгоруковской улицы в Москве. Инициатором создания памятника выступило Российское военно-историческое общество, главой которого являлся на тот момент министр культуры Владимир Мединский.

Установка монумента взывала скандал – после его открытия выяснилось, что на барельефе изображена схема немецкого автомата «Штурмгевер». Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин отмечал, что новый памятник является набором ошибок: детали автоматов искажены, перепутаны, в другом месте за реальный автомат Калашникова выдают одну из его жалких подделок, которые клепают в разных странах.

Впоследствии плиту с изображением схемы немецкого автомата демонтировали. Поверхность барельефа была отполирована, однако новой гравировки на ней не появилось.

Сам Щербаков объяснил критику своих работ тем, что «на земном шаре сейчас идет борьба за лидерство» и «Россию хотят поставить на колени».