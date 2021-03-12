Оксана Пушкина резко раскритиковала идею о 4-дневной рабочей неделе для женщин

Депутат Госдумы считает, что лишний выходной российским дамам не нужен – их волнуют совсем другие проблемы.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против идеи о четырехдневной рабочей неделе для женщин, озвученной Уполномоченным по правам человека в Москве Татьяной Потяевой.

В рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» Потяева заявила, что поддержит идею сократить рабочую неделю для женщин до четырех дней. По ее словам, это позволит им совмещать офис с внерабочими обязанностями.

– Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин. Потому что все-таки у них нагрузка – совмещать работу и все заботы, которые есть, – считает омбудсмен.

Один день, когда женщина одна дома, а мужчина работает – очень и очень важно, мне кажется очень правильным, – заявила Потяева.

– Да не выходной нужен, а реальное решение проблем! – буквально воскликнула Оксана Пушкина в ответ на эту новость в интервью Sobesednik.ru. – По подсчетам Института экономики РАН, в среднем в России женщины зарабатывают на 27% меньше мужчин. Больше двух третей браков в нашей стране распадается, в 95% случаев дети остаются с матерью. В производстве Федеральной службы судебных приставов находится более 1 миллиона задолженностей по алиментам, а общая сумма долгов российских отцов своим детям превысила 200 миллиардов рублей.

Татьяна Потяева//фото: фейсбук Уполномоченного по правам человека в г.Москве

Закон о профилактике домашнего насилия до сих пор не принят, убежища для жертв можно пересчитать по пальцам, а организации, которые системно борются с этой проблемой, государство признает иностранными агентами, – продолжает перечислять Пушкина. – Российским женщинам нужна поддержка в открытии своего дела, нужны детсады и ясли для детей.

Ну и, наконец, представьте: завтра муж по той или иной причине лишится работы. Зачем, спрашивается, в такой ситуации жене лишний выходной? – задается вопросом Оксана Викторовна.

Современная экономика требует, чтобы супруги в семье могли заменять друг друга. Необходимо создавать возможности для экономической самореализации российских женщин, у нас огромный потенциал! А это невозможно без реального гендерного равенства. Вот, о чём нужно думать на государственном уровне.

Самое интересное, что и в Сети это предложение Потяевой вызвало крайне негативную реакцию.

«И декретные станут ещё меньше, и пенсия соответственно. Для бюджета страны, конечно, это выгодно, так как женщин в стране больше. Просто мнимой заботой о женщинах хотят сэкономить казну. Лучше бы поменьше на «представительские расходы» тратили», – заметила представительница слабого пола.

«Нет, нет и ещё раз нет! Это приведёт только к сокращению заработной платы для женщин! И при нашем «умном расчёте» отпускных в отпуск вообще будет не уйти, так как рабочих дней получится ещё меньше, то есть стоимость одного отпускного дня станет ещё меньше. И второе: мужчины и так за одну и ту же деятельность получат больше! Вы хотите ещё больше обеднить женщин?!» – возмущается еще одна девушка.

Мужчины также не остались в стороне от обсуждения четырехдневной рабочей недели для женщин.

«Если эта уполномоченная предполагает платить за четыре рабочих дня полную зарплату, то предприятия по миру пойдут. Если же она рассчитывает соответственно сократить зарплату, то, во-первых, вряд ли все женщины на это согласятся, а во-вторых, далеко не на всякой работе будут нужны такие работницы», – задается, пожалуй, самым глубоким вопросом в данной ситуации россиянин.