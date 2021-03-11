Адвокат: против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели дело по трем статьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении убитого в 2018 году своими тремя дочерьми Михаила Хачатуряна.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на одного из участвующих в процессе адвокатов, уголовное дело завели по части 3 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»), статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и статье 117 («Истязание»).

Официально эти данные пока не подтверждены, отмечает агентство. О возбуждении дел сообщила адвокат одной из сестер Хачатурян Ангелины, Мари Давтян, пишет между тем «Медиазона».

Напомним, Михаила Хачатуряна убили его дочери в их квартире на Алтуфьевском шоссе 27 июля 2018 года в Москве. Девушкам на тот момент было 17, 18 и 19 лет. Защита настаивает на том, что их действия были необходимой самообороной: по словам адвокатов, погибший подвергал дочерей сексуальному насилию. Тем не менее, им предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору. Девушек поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, а позже освободили от электронных браслетов.

Родственники Михаила Хачатуряна в конце прошлого года попросили возбудить против него уголовное дело, чтобы опровергнуть подозрения в изнасилованиях.