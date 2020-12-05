Сестер Хачатурян все-таки могут признать потерпевшими

В Москве Басманный суд признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Напомним, в 2018 году мужчина был убит тремя дочерьми.

Ранее было отказано в возбуждении уголовного дела о многолетнем насилии со стороны Хачатуряна в отношении дочерей, в том числе сексуализированном. Отказ был мотивирован смертью подозреваемого.

«Есть варианты: либо они доводят дело до суда в отношении Хачатуряна, и тогда оно будет рассматриваться по существу в отношении умершего, либо они в рамках уже возбужденного дела признают его не причастным к совершению преступления. В дальнейшем мы будем отталкиваться от результатов», — передает слова адвоката Алексея Липцера «Новая газета».

В случае признания девушек потерпевшими при заведении дела у адвокатов появятся основания для того, чтобы доказать, что сестры были вынуждены обороняться.

Ангелина, Мария и Крестина Хачатурян являются фигурантками дела об убийстве группой лиц по предварительному сговору с лета 2018 года.

Суд над сестрами будет проходить с присутствием присяжных, но их не могут набрать из-за болезни потерпевших.