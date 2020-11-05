Адвокаты просят подтверждения диагноза потерпевших в деле сестер Хачатурян

В Мосгорсуде в третий раз сорвался отбор присяжных по делу старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Отбор перенесен на 2 декабря. Причина аналогична двум предыдущим — болезнь заявителей, пишет ТАСС.

Утверждается, что со стороны пострадавших продолжают болеть коронавирусной инфекцией Марина и Наира Хачатурян. Адвокаты обвиняемых, старших сестер Хачатурян, полагают, что с обратной стороны намеренно затягивают процесс. Защитники просят у суда запросить документы в медучреждениях о болезни потерпевших, чтобы подтвердить причину. Впервые по причине заболевания потерпевших ковидом отбор присяжных был отложен еще 31 августа.

Напомним, что следствие полагает, что сестры Хачатурян летом 2018 года нанесли отцу Михаилу Хачатуряну множественные ранения ножом и молотком на фоне личной неприязни в связи с продолжительным физическим, психологическим и сексуализированным насилием.