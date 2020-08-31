Присяжных по делу сестер Хачатурян не смогли отобрать из-за болезни потерпевших

Адвокат Алексей Липцер сообщил, что Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать присяжных для суда над сестрами Хачатурян. Причина — заболевание потерпевших коронавирусом.

Ковидом заразились родственники убитого Михаила Хачатуряна, в связи с чем не смогли явиться в суд. В следующий раз отобрать присяжных смогут только 5 октября, пишет «РИА Новости».

Напомним, трех сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца. В текущих обстоятельствах учитывается, что девушки продолжительно подвергались насилию со стороны Михаила Хачатуряна, в том числе сексуальному.