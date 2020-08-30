Присяжных на суд по делу сестер Хачатурян будут выбирать из 60 человек

В понедельник, 31 августа, в Московском городском суде будет определен состав присяжных по делу Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом со ссылкой на адвоката Алексея Липцера сообщает группа поддержки сестер в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что для суда будет вызвано 60 человек, изъявивших принять участие в суде. Из них отберут восемь человек основного состава и неограниченное число запасных участников.

Липцер поясняет, что в состав, вероятнее всего, не смогут войти люди, которые ранее уже работали следователями и адвокатами.

Напомним, сестры, включая младшую из них, Марию, были арестованы в 2018 году после того, как сообщили об убийстве отца. Мария Хачатурян проходит по отдельному делу, поскольку на момент совершения преступления была несовершеннолетней. Ей может быть избрана мера принудительного лечения.

Защитники сестер Хачатурян настаивают на том, чтобы их судили за самооборону, а не убийство. Следствие установило факты неоднократного насилия в отношении девушек со стороны отца, в том числе сексуализированного.