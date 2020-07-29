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[10:14]Из-за кризиса показатели РЖД отброшены на 5 лет. Компания надеется на госбюджет
[09:59]Под Петербургом грабители взорвали банкомат и украли 610 тысяч рублей
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28 июля, вторник

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[16:10]Адвокат Ивана Сафронова о сделке со следствием: "Даже не стал это обсуждать"
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[15:34]Предположительно, один человек пострадал при столкновении поездов в Петербурге
[15:22]Экс-премьеру Малайзии дали 12 лет и почти $50 млн штрафа за хищение госсредств
[14:59]Ущерб Химкинскому водохранилищу от слива нефтепродуктов оценен в 46,3 млн
[14:26]МТС запускает сеть 5G для использования крупными предприятиями
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[13:56]Задержанного в России азербайджанского террориста переправили в Баку
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[13:05]ЕС не планирует открывать границы для России. "Белый список" может быть сокращен
[12:54]Песков допустил награждение артистов, помогавших готовить поправки в Конституцию
[12:36]В Госдуме рассказали о возможности вернуть прокуратуре право возбуждать дела
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[08:28]Интервью Дегтярева Шнурову, платная трасса за 507,3 млрд: главное к утру 28 июля

27 июля, понедельник

[21:50]Прекращено административное дело против фигуранта "московского дела" Раджабова
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Дело младшей из сестер Хачатурян не стали возвращать в Генпрокуратуру

Общество
13:45, 29 июля 2020

Дело младшей из сестер Хачатурян не стали возвращать в Генпрокуратуру

В Москве Бутырский суд отказался возвращать в Генпрокуратуру дело младшей из сестер Хачатурян, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ярослава Пакулина. Дело по-прежнему разбирается по статье об убийстве, а не о необходимой самообороне.

Также суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы дело слушалось тройкой судей. Они должны будут решить, стоит ли отправлять девушку на амбулаторное или стационарное лечение, поскольку на момент убийства отца она была признана невменяемой.

ТАСС сообщал, что в Солнцевском суде был отклонен иск со стороны родственников Михаила Хачатуряна о защите чести и достоинства. Иск был подан на имя бывшей супруги убитого Аурелии Дундук. Родственники хотели истребовать от нее миллион рублей за заявления, которые она делала о Хачатуряне в СМИ.

Напомним, сестры Хачатурян были арестованы летом 2018 года после того, как убили своего отца. На суде они рассказывали, что отец неоднократно применял к ним насилие, в том числе сексуализированное.

Рубрика: Общество

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