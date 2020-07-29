Дело младшей из сестер Хачатурян не стали возвращать в Генпрокуратуру

В Москве Бутырский суд отказался возвращать в Генпрокуратуру дело младшей из сестер Хачатурян, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ярослава Пакулина. Дело по-прежнему разбирается по статье об убийстве, а не о необходимой самообороне.

Также суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы дело слушалось тройкой судей. Они должны будут решить, стоит ли отправлять девушку на амбулаторное или стационарное лечение, поскольку на момент убийства отца она была признана невменяемой.

ТАСС сообщал, что в Солнцевском суде был отклонен иск со стороны родственников Михаила Хачатуряна о защите чести и достоинства. Иск был подан на имя бывшей супруги убитого Аурелии Дундук. Родственники хотели истребовать от нее миллион рублей за заявления, которые она делала о Хачатуряне в СМИ.

Напомним, сестры Хачатурян были арестованы летом 2018 года после того, как убили своего отца. На суде они рассказывали, что отец неоднократно применял к ним насилие, в том числе сексуализированное.