"20 лет ждем, что доллар превратится в пыль": Володина высмеяли за сказки про отказ от валюты

В Сети бурно отреагировали на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о снижении зависимости России от доллара.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам о том, что Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара.

«Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», – привел пример Володин.

Он также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом доля долларов США и евро снизилась с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне десяти процентов.

Конечно же, россияне не могли не заметить эти заявления Володина. Заметили. Прокомментировали. Посмеялись.

«Я, похоже, понял! Они будут брать взятки в рублях и переводить их в доллары, а не сразу брать в долларах. Отличный уход!» – съязвил один из пользователей.

«Так что вместо долларов будут у нас юани. Кое-кто готовит страну к тому, чтобы она стала провинцией КНР», – отметил другой россиянин.

«Когда в России избавятся от зависимости от продажи нефти?» – задается риторическим вопросом третий.

К обсуждению отказа от доллара «по-володински» присоединились и пенсионеры.

«Я уже давно ушёл от долларовой зависимости! Теперь вот с помощью правительства России ухожу от рублёвой зависимости. Я теперь рубли трачу лишь на еду, лекарства и ЖКУ! Как раз пенсии хватает. Как только карточки на еду введут, то можно и от рублёвой зависимости избавиться», – грустно замечает мужчина.

«Уже 15 лет одно и тоже: «Мы, сокращаем зависимость от нефти и газа. Мы избавляемся от доллара». А на самом деле сами только копят эти «ненавистные» доллары, и мы до сих пор сидим на нефтяно-газовой игле. Экономика, кроме IP и торговли, уже ниже плинтуса!» – замечает народный комментатор.

«Я лет 20 назад уже слышал, как Мишка Леонтьев, который сейчас пресс-секретарь «Роснефти», обещал по «Первому каналу», что доллар вот-вот превратится в пыль. Потому что он ничем не обеспеченная бумажка. Сколько еще ждать, Миша?» – завершает дискуссию еще одним риторическим вопросом зритель федеральных каналов.