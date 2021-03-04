Юлия Навальная попросила помочь выбрать еду для передачи мужу в СИЗО

Супруга Алексея Навального Юлия рассказала, чем кормят заключенных в СИЗО-3 под Владимиром, где он сейчас находится.

«Вчера узнала от адвокатов меню СИЗО в Кольчугино. Сейчас поделюсь с вами», – написвала она в своем Instagram.

«Меню: завтрак – каша, обед – суп и каша, ужин – каша с селедкой».

По словам Юлии Навальной, сейчас она собирает передачу для супруга, в которую войдут супы быстрого приготовления. «Не уверена, что специалист в данном вопросе, поэтому решила купить ассорти», – написала жена оппозиционера, обратившись к читателям с просьбой помочь сделать выбор.

Накануне, 3 марта, в Instagram-аккаунте Алексея Навального был опубликован пост, в котором он рассказал о своем быте в СИЗО-3 Владимирской области и поделился рецептами сухарей от сокамерников.