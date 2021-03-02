Три сценария от Путина и Запада: Демушкин рассказал, что ждет Навального после этапирования

Еще в начале февраля координатор региональных штабов Навального Леонид Волков под всеобщее возмущение объявил о том, что оппозиция приостанавливает уличные акции в поддержку арестованного и осужденного оппозиционера. Тогда же Волков отметил, что борьба за освобождение Алексея Навального не прекращается, а его сторонники просто переведут протест в другой формат. Более того, по его словам, ключевым направлением дальнейшей деятельности должен стать перевод борьбы за свободу блогера в дипломатическую плоскость, поэтому сторонники Алексея Анатольевича планируют добиваться от международных организаций и правительств западных стран оказывать давление на российские власти.

Между тем не до конца понятны перспективы самого оппозиционера во всей этой истории. Власть, к примеру, всем видом демонстрирует желание надолго оставить его за решеткой, причем как можно дальше от Москвы. Не так давно Навальный был этапирован в исправительную колонию во Владимирской области, где ему предстоит отбывать наказание. И даже несмотря на то, что эксперты прочат продолжение роста популярности и политического веса оппозиционера, а также сохранение способности формировать повестку в будущем, из «мест не столь отдаленных» реализовать подобные планы точно будет сложно.

Между тем, судя по заявлениям ряда экспертов, у сторонников блогера действительно есть план действий на случай его заключения, который они, вероятнее всего, постепенно приводят в действие. К примеру, известный российский политик и общественник Дмитрий Демушкин в разговоре с журналистом Александром Сотником оценил перспективы дальнейшего развития ситуации, отметив, что Запад уже сейчас пытается оказывать давление на Кремль и лично на президента Владимира Путина. Вот только, отмечает эксперт, это давление не возымело ожидаемого эффекта, а потому в дальнейшем ситуация может развиваться по нескольким возможным сценариям, из которых лишь два ведут к потенциальному освобождению оппозиционера. Причем оба они, убежден Демушкин, закончатся тем, что Навальный покинет Россию.

«Судя по всему, ситуация с Навальным идет по самому жесткому сценарию. Видимо, давление, которое Запад оказывает на Владимира Путина, не действует на российского президента. Декларации, заявления – ничего не работает.

Нет никаких сомнений, что имеет место быть вопрос торга: здесь есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. Первый вариант: Запад все-таки предложит Владимиру Путину что-то такое, из-за чего он решит закрыть вопрос с Навальным. Каким образом это будет сделано: Навального обменяют на какого-нибудь Бута (это самый худший вариант для оппозиционера) или же Алексей Анатольевич попросит помилования (чем юридически признает свою вину). В обоих случаях Навальный покинет Россию. Третий вариант: Запад ограничится существующими заявлениями, и Алексей Навальный будет сидеть до того момента, пока Владимир Путин политически существует в России», – заявил Дмитрий Демушкин.