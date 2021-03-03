"Роснефть" подала в суд на "Новую газету", Bloomberg и "Важные истории"

Нефтяная корпорация «Роснефть» направила исковые заявления в связи с публикациями в российском издании «Новая газета», зарегистрированном в Латвии расследовательском проекте российских журналистов «Важные истории» и в американском информационном агентстве Bloomberg.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей «Роснефти» и Арбитражный суд Москвы.

О сути претензий госкорпорации не сообщается, однако в заявлении говорится, что речь идет «об установлении фактов, имеющих юридическое значение». Агентство делает из этого вывод, что иск, возможно, касается защиты чести и достоинства. Какие именно материалы могли бы вызвать недовольство «Роснефти», пока неизвестно.

Ответчиками по данным искам выступают учредитель «Новой газеты» Максим Авербух, а также Роман Шлейнов, который на сайте «Важных историй» указан как редактор.