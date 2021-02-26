В Google Play появилась игра, где президенту нужно построить дворец, избежав бунта

Журналисты обнаружили в Google Play игру «Аквадискотека» по мотивам расследования Алексея Навального. В ней пользователю предлагается соорудить собственный дворец и обставить его всем необходимым от комнаты для грязи до бассейна и помещения для обработки яиц, прежде чем народ восстанет.

Согласно описанию приложения, оно повествует о «политике, который идет к своей мечте». Его главная задача формулируется так: «Контролировать течение финансов в стране» и «показать недовольным, кто здесь батя», пишут «Открытые медиа». Также в описании к приложению говорится, что у разных людей есть свои мечты: «А кто-то мечтает об огромном дворце в заповедной зоне со своей личной АКВАДИСКОТЕКОЙ!»

Игра появилась в магазине приложений ещё 12 февраля — через месяц после выхода фильма Навального о «дворце Путина». Его разработчиком указана некая фирма Ruflok Inc, которая ранее выпустила только два приложения, связанных биткоин-приложением и VPN-сервисом.

Как пишет издание, при прохождении игры нужно сперва построить здание, а потом начать оборудовать в нем отдельные комнаты и создавать необходимую инфраструктуру. Параллельно приходят плохие новости о горящих лесах, росте неравенства в стране и введении новых санкций. При этом граждане государства с каждой новостью повышают уровень своей «агрессии». Если не успеть построить дворец и обставить его до того, как народ устроит бунт, игра будет проиграна.

Впрочем, на уровень «агрессии народа» можно повлиять и искусственно, например, повысив «процент воровства» — один из доступных инструментов главы государства.