"Никто не запретит мне танцы": К автору песни про аквадискотеку пришла полиция

Саратовский рэпер Роман Туманов (сценический псевдоним TMNV) рассказал, что после того как он пританцовывая 31 января прошелся по улицам города, к нему домой пришли полицейские. Ранее он написал песню «Аквадискотека» про «дворец Путину» в Геленджике, в формальном владении которым сознался друг президента Аркадий Ротенберг.

Как исполнитель поясняется на своем YouTube-канале, правоохранительные органы связали его танцы с акцией протеста в поддержку Алексея Навального, которая также проходила в сотнях городах России 31 января.

«Получается, меня обвиняют в том, что я танцевал», — объясняет Туманов визит к нему силовиков. В связи с этим он счел необходимым записать следующий трек, который до того момента записывать не собирался, и посвятил его танцам. В нем поется «Никто не запретит мне танцы» и «Да сейчас врем такое, что даже дэнсить опасно». В композиции он высмеивает извинения одного из силовиков в адрес Маргариты Юдиной, которую тот ударил её ногой, а также извиняется перед «Вовой», что он «двигается классно».