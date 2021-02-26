Светлана Прокопьева перевела 2 млн Центру защиты прав СМИ*

Псковская журналистка Светлана Прокопьева перевела собранные сверх нужной суммы для оплаты штрафа деньги Центру защиты прав СМИ*. Об этом она написала на личной странице в Facebook.

Напомним, ранее Светлана была приговорена к полумиллионному штрафу, якобы за оправдание терроризма в эфире радиопередачи. Полную сумму на оплату штрафа ей перечислил комик Данила Поперечный, а к 16 февраля она смогла собрать почти 2,5 миллиона рублей.

В итоге 1 995 610 рублей поступили на счет организации по защите прав журналистов. При этом Прокопьева объяснила, почему решила помочь только одной из трех организаций, что помогли ей в судебных разбирательствах.

Она пояснила, что для «Мемориала» (тоже признан иностранным агентом) и «Агоры» ранее уже собирали немалые средства политические инфлюенсеры вроде Екатерины Шульман и Дмитрия Маркова.

«Мои соображения сугубо прагматичны: дело в том, что из этой великой тройки именно Центр защиты прав СМИ оказался, скажем так, чуток обделен общественным вниманием после протестного подъема этой зимы. <...>ЦЗПСМИ тоже ведь помогал задержанным, журналистам, прежде всего, да и вообще нашего брата пресс-карты уже не шибко спасают, работы на этом фронте все больше и больше», — написала журналистка.

Отдать все средства одной организации Светлана Прокопьева решила после того, как посоветовалась с Екатериной Шульман.

* Центр защиты прав СМИ признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента