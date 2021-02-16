Светлане Прокопьевой перевели в 5 раз больше, чем нужно для выплаты штрафа

Псковская журналистка Светлана Прокопьева рассказала в своем Facebook, что менее чем за сутки люди уже перечислили ей порядка 2,5 миллиона рублей.

Ранее суд признал её виновной в оправдании терроризма, приговорив к штрафу в 500 тысяч рублей. После того как она не смогла оспорить это решение в вышестоящих инстанциях, журналистка начала краудфандинг. Нужную сумму, как уже отмечал Sobesednik.ru, её перевели в течение трех часов. Ещё полмиллиона рублей, как и обещал, прислал комик Данила Поперечный.

«Я тут подумала, что это больше, чем я накопила за всю предшествующую жизнь (если оценить квартиру, машину и дачу). Ну да, стоимость недвижки в Пскове не очень высокая», — признается она. Однако все лишние средства журналистка намерена пустить на правозащитную деятельность: «Еще раз, спасибище всем! Об уплате штрафа и переводе остального на цели правозащиты я отчитаюсь отдельно!»

Пожертвования поступали на счет матери Прокопьевой, потому что журналистка опасается возможности уголовного преследования жертвователей, если вдруг следствию покажется, что это является финансированием терроризма.