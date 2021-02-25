932 млн потратят на камеры, выявляющие "праздношатание" в столичном метро

Для московского метрополитена закупят 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц и другими специальными функциями. Газета «Коммерсантъ» пишет об этом со ссылкой на тендер, объявленный властями столицы.

На очередной проект потратят 932 миллиона бюджетных рублей. Камеры установят на 85 станциях подземки.

От 5 тысяч камер в метро эти установки будут отличаться тем, что смогут фиксировать пересечения линий, выявлять быстрые движения и «праздношатания» пассажиров.

В ГУП «Московский метрополитен» пояснили, что экраны нужны для информирования граждан, но встроенные камеры не предназначены для распознавания лиц. Хотя в конкурсной заявке в технических требованиях заявляется обратное.

При этом камеры должны снимать в высоком разрешении Full HD, а также распознавать скопления людей.

Но обрабатываться информация будет не в центре обработки данных, как изображения с остальных трансляторов, а непосредственно в камерах, где должен быть установлен жесткий диск на 4 Гб и 2 Гб оперативной памяти.

Победителя тендера объявят 4 марта.