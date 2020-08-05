12 тысяч камер в московском метро будут выявлять граждан, находящихся в розыске

«Максимателеком», обеспечивающая столичную подземку бесплатным wi-fi, выиграла контракт на сумму 1,39 млрд рублей, пишут «Ведомости».

В рамках этого контракта компания должна будет поставить метрополитену 12 304 вагонных камер, которые смогут фиксировать до 15 лиц в секунду. Вместе с тем будет закуплено 418 серверов распознавания лиц, 398 LTE-роутеров и 1 538 коммутаторов. Каждый головной вагон состава будет оборудован сервером обработки данных.

Все это будет работать с целью выявления граждан, находящихся в розыске.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система распознавания лиц начнет работу в московском метро с начала осени.