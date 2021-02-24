Абрамовичу строят яхту за 40 млрд. Круче, чем у "королевских семей на Ближнем Востоке"

Российский миллиардер Роман Абрамович решил обзавестись новой 145-метровой яхтой за 450 миллионов евро, или за 40 миллиардов рублей. Для сравнения – «дворец Путина» в Геленджике (во владении которым признался Аркадий Ротенберг), как следует из расследования Алексея Навального, обошелся в 100 миллиардов, хотя там был сам дворец, земля, несколько поместий, виноградники, заводы и многоуровневый подземный комплекс, встроенный в скалу. Одна лишь новая яхта Абрамовича обойдется в 2,5 раза дешевле.

Как пишет Forbes со ссылкой на источники, яхта Solaris, которую для олигарха строит компания Lloyd Werft, должна быть спущена на воду уже на следующей неделе. Такие судна из класса поддержки обычно идут в дополнение к основной яхте, однако в последнее время их часто стали использовать независимо из-за большого количества «игрушек», пояснил основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин.

«Solaris — это экспедиционная моторная яхта с выпуклым стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она будет оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном, ангаром для вертолетов, гаражом для тендеров (сопроводительных суден). На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек», — описывает судно Forbes.

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«Других таких суден поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет», — поясняет Семенихин, оценивая её стоимость в 250-300 миллионов евро. А вот основатель Smart Yachts Юлия Скопцова считает, что яхта стоит в районе 450 миллионов евро — её строили шесть лет, меняя сроки и размер.

Издание отмечает, что Абрамович также владеет 162,5-метровой яхтой Eclipse.

Отметим, что команда Алексея Навального требовала от Евросоюза внести в санкционные списки множество чиновников и миллиардеров, включая Романа Абрамовича, однако в ЕС считают, что у них нет законных оснований накладывать ограничения на бизнесменов.