На заседании по делу Голунова зачитали приватные разговоры фигурантов

19 февраля в Московском городском суде прошло очередное заседание по делу о незаконном аресте журналиста Ивана Голунова.

Напомним, летом 2019 года журналист «Медузы» был задержан, а после силовики подбросили ему наркотики. Спустя несколько дней Голунов вышел на свободу, его дело было закрыто по причине отсуствия состава преступления, а после журналист добился возбуждения уголовного дела в отношении силовиков.

Как пишет «Медуза», на минувшем заседании заслушивались результаты прослушки фигурантов дела, сотрудников УВД по ЗАО.

Прослушать аудиофонограмму не стали по решению суда из-за обилия мата. Прокурор зачитывала текст расшифровки без цитирования мата.

В созвонах между собой фигуранты дела поддерживали друг друга, давали советы, какие давать показания, а также надеялись, что дело просто превратится в «висяк».

Ранее в суде уже были рассмотрены видеозаписи, на которых видно, как сотрудники полиции следят за Иваном Голуновым.

Следующее заседание по делу журналиста состоится 2 марта.