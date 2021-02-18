Обвинивший Соловьева в оправдании нацизма автор петиции разобрал коннотации слова "смелый"

На портале Change.org появилась петиция на имя главы СКР Александра Бастрыкина с требованием провести проверку в отношении телеведущего Владимира Соловьева. Об этом пишет портал Znak.com.

Ранее ажиотаж в Сети вызвала речь ведущего в одном из последних эфиров на федеральном телевидении. Соловьев сравнил оппозиционера Алексея Навального с фюрером Адольфом Гитлером в пользу последнего.

В том числе в петиции автор указывает на следующие прозвучавшие в эфире слова: «Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком».

Автор петиции Алексей Лукин приводит выдержки из словарей, которые описывают коннотации, с которыми используют слово «смелый».

Лукин напоминает, что Гитлер последовательно излагал в публичной речи нацистские убеждения, как в период Первой, так и в период Второй мировой войн.

«Характеристику “был лично очень смелым человеком” нельзя отнести к деятельности А. Гитлера во время Первой мировой войны, поскольку фраза Соловьёва В.Р. о том, что Гитлер “воевал, и воевал доблестно”, служила ответом на реплику другого участника телепередачи о наличии у лидера немецкой нацистской партии воинских наград», — пишет автор петиции.

Лукин отмечает, что, согласно федеральному закону, запрет на реабилитацию нацистских преступлений распространяется в том числе на публичную поддержку и похвалу нацистских преступников.

На момент публикации новости под петицией собрано чуть более 200 подписей.