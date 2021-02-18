До 200%: когда повысят зарплаты врачам, учителям, ученым, рассказали в Госдуме

Многочисленные жалобы бюджетников на низкие оклады, которые на бумаге одни, а в кармане другие, наконец достигли ушей президента.

На днях Владимир Путин озаботился лукавой статистикой в отношении зарплат бюджетников: достигнутые по отчетам приличные цифры – не что иное, как средний уровень, где у одних густо, у других пусто. Жалобы, раздававшиеся в последние годы от врачей, учителей и научных работников, наконец достигли адресата. Президент поручил проверить, разобраться и сделать расчеты реальных зарплат прозрачными. А главное, высокими – 200% от средних по региону. Теперь все наладится?

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин уверен: случится это еще не скоро.

– Вопрос о соответствии отчетов по зарплатами с реальными выплатами мы уже не раз обсуждали с вами. Еще в сентябре прошлого года вы говорили, что, в частности, надо вернуть тарифную сетку, и что в Минтруда вам ответили: разработка таких нормативных документов ведется. В какой стадии это сейчас?

– Очевидных подвижек пока нет. Во всяком случае, не могу сказать, что мы их чувствуем.

– Вы отдавали в Минтруда свои наработки по этому вопросу?

– Видите ли, позиция профсоюзов (в том числе, Конфедерации труда России) о том, что доля твердого оклада должна быть порядка 80%, прекрасно известна правительству. А что касается наработок, то их невозможно обсуждать вне рабочих групп.

Депутат Госдумы Олег Шеин

Ломать легко, а строить заново тяжело. Возьмем, к примеру, образование. Там было 7 или 8 разрядов по преподавателям. Теперь – всего 2 категории. Но чтобы из этих 2 опять сделать 8 и при этом никому не снизить зарплату, надо серьезно увеличивать фонд оплаты труда. А это вопрос политический.

Если же кому-то все же снизить зарплату, то надо принимать решение – скажем, о том, что более низкая категория разбивается на 4 подгруппы и у 2 из этих 4 подгрупп зарплата будет ниже, чем она есть сегодня. А это тоже штука политическая.

Кроме того, обязательно надо изучить, какова сегодня доля в доходах бюджетников премиальных и стимулирующими выплат. И можем ли мы перекинуть эти деньги на оклады. При этом все это спланировать так, чтобы в рамках окладных решений не получилось системного снижения зарплат, но при этом были бы введены более четкие правила.

Все это невозможно сделать абстрактно. Но пока если такие рабочие группы и есть, то они являются чисто министерскими. Ни профсоюзы, ни депутаты в них участия не принимают. Поэтому сегодня трудно даже сказать, обсуждает ли вообще кто-то эти вопросы.

– Вот сейчас Владимир Путин жестко высказался на эту тему. Думаете, уже скоро все изменится, и бюджетники начнут получать достойные зарплаты?

– Без установления твердых правил, без уменьшения доли премиальных выплат и увеличения доли окладов и тарифов в фонде оплаты труда на самом деле ничего не поменяется. Поэтому, думаю, ждать изменений непосредственно в ближайшей перспективе не стоит.

Пока же, уверен, по итогам заявления президента будут какие-то проверки. Наверняка они будут особенно тщательными по тому учреждению, откуда прозвучала жалоба. Но, повторяю, без изменения нормативной базы картина в целом останется той же, какой была раньше.