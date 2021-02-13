Рассказавшая Путину о своей зарплате ученая плакала после допроса

В Сибирском отделении РАН в НИИ цитологии и генетики изъяли бухгалтерские документы и трудовые договоры, пишет «Тайга.инфо». Причиной тому послужило обращение ученой Анастасии Проскуриной к президенту Владимиру Путину.

Ранее она пожаловалась, что ее зарплата на полную ставку составляет 25 тысяч рублей, а со всеми надбавками — 32 тысячи.

До этого губернатор Новосибирской области отчитался перед президентом о том, что что средняя зарплата в регионе — 39 тысяч рублей, а зарплата ученых составляет 200% от средней по региону.

Саму Анастасию Проскурину и других сотрудников допросили следователи. Ее коллеги сообщили СМИ, что ученая плакала в своем кабинете. Также источник издания сообщает, что один из вопросов касался того, не давил ли на Проскурину кто-либо, чтобы она подняла вопрос о зарплатах в разговоре с Путиным.