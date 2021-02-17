В квартире Юлии Скрипаль поселились чужие люди: фото интерьера

Российская жилплощадь дочери Сергея Скрипаля появилась на сайте по аренде квартир и сразу нашла клиентов.

Как выяснил Sobesednik.ru, двухкомнатная квартира в панельном доме на Давыдковской улице сдавалась в конце января ниже среднего столичного ценника. Всего 36 тысяч рублей в месяц за 46-метровую «двушку» у станции метро «Славянский Бульвар» (15 минут до Арбата).

Собственник был даже готов оказать дополнительные услуги: «Мебель могут вывести или купить новую частично под клиента, всё обсуждается».

Квартира сдавалась за 36 тысяч рублей в месяц // фото: russianrealty.ru

– Сейчас уже объявление не актуально. Квартира ушла. На долгий срок — лет на пять, – рассказал Sobesednik.ru риелтор.

Последние три месяца «коммуналка» на квартиру не оплачивалась — возможно, как раз из-за ожидания клиентов.

За квартиру не платили несколько месяцев // фото: mos.ru

Однако накопившийся долг не так велик, как после экстренного отъезда Юлии в Великобританию. Из-за истории с отравлением в платежках «скопилось» несколько десятков тысяч рублей.

Сейчас квартира оформлена на маму одного из знакомых Юлии по имени Валерий.

Фото: russianrealty.ru

В телефонном разговоре со своей двоюродной сестрой — Викторией, расшифровку которого публиковал «МК», Юлия рассказывала, что фамилия «Скрипаль» в документах на квартиру, отпугивает клиентов:

«Мне риелторы сразу сказали: если хотите квартиру за полстоимости продавать, то ради бога. Мы сказали: нет. Поэтому на маму сделали».

Тогда же Юлия Скрипаль сказала, что российскую недвижимость продавать не собирается. Чтобы не платить налог, новый собственник должен владеть квартирой более 5 лет.