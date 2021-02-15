Фонарик в конце тоннеля: как проходила акция "Любовь сильнее страха" 14 февраля

Заявленная Леонидом Волковым акция «Любовь сильнее страха», от участников которой требовалось в 20:00 14 февраля выйти во двор и посветить фонариком от смартфона в небо, поначалу казалась чем-то странным. Как будто в оставшемся без руководства ФБК (признан в РФ иноагентом) начались разброд и шатания и идеи стали генерировать романтично настроенные студентки-практикантки. Но потом в дело вступили представители российских властей и все встало на свои места.

Круче всех выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он заявил, что фонарик во дворе – это «калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации». Правда, пару дней спустя выяснилось, что «перебежчики-коллаборационисты» в блокадном Ленинграде делали все что угодно, только не светили фонариками, но было уже поздно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступление Волкова на открытой видеоконференции с призывом ввести санкции против ряда чиновников, близких к Владимиру Путину, является предательством, и фонариками рулят на уровне НАТО. В Госдуме в срочном порядке предложили запретить фонарики. А Генпрокуратура заявила, что все незаконные акции в День влюбленных будут караться, как в день подавления стрелецкого бунта. Вот тут-то и стало ясно, что акция, которая еще не состоялась, уже не только удалась, но еще и победила.

На удивление, несмотря на грозные предупреждения Генпрокуратуры, в 20:00 воскресенья я, выйдя к себе во двор с включенным фонариком на телефоне и овчаркой Пушей, обнаружила соседа с фонариком и с таксой Люком. В течение расчетных 15 минут к нам подтянулись человек 8 соседей с иллюминацией, еще человек 10 случайных прохожих с фонариками прошли по дворам. На трех сугробах мы оставили надпись НАВАЛЬНЫЙ. О судьбе сугробов сообщу дополнительно. В целом по стране фонарная акция прошла не так лампово, простите за каламбур. Например, в Симферополе на площади Ленина были задержаны аж пятеро активистов.