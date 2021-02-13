В Telegram нашли базу личных данных 28 тысяч "сторонников Навального"

Telegram-канал In4security обратил внимание на то, что в мессенджере начали распространять архив с 28 тысячами строк данных разных людей. Предполагается, что речь идет о сторонниках политика Алексея Навального.

Отмечается, что все граждане упоминаются со ссылкой на профиль в соцсети «В контакте». Они состоят в оппозиционных сообществах или недавно были задержаны на протестных акциях.

Корреспондент «Коммерсанта» обзвонил 30 человек из этого списка, и лишь четверо человек подтвердили свою причастность к сообществу поддержки Алексея Навального.

«Остальные собеседники отрицали связь со штабами господина Навального в регионах или отказались отвечать на вопросы», — пишет газета.

В списке, в частности, есть руководители региональных штабов Навального.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев в комментарии изданию предположил, что список составлен из данных открытых источников.