Гособвинитель Навального, чьи данные были слиты в Сеть, получила личную охрану

Источник из силовых органов сообщил «МБХ медиа», что гособвинитель по делам оппозиционера Алексея Навального Екатерина Фролова получила государственную защиту.

Ранее, после суда 2 февраля, неизвестные опубликовали в интернете личные данные Фроловой, включая ее место жительства и номер телефона.

Журналисты подтверждают, что прокурор прибыла на пятничный суд в сопровождении людей в штатском. Но источник не уточнил, с чем связано предоставление личной охраны.

Напомним, что на минувшей неделе прошло два заседания по делам против оппозиционного политика Алексея Навального. Ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Также прошло заседание по делу о клевете на ветерана, поддержавшего в ролике RT поправки к Конституции РФ.