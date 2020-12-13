Сторонника Навального лишают военного билета. В армии умер его брат

В Курганской области у одного из сотрудников штаба Навального Никиты Ильина решили отобрать военный билет, который ему выдали ранее в связи с гибелью в армии его брата. Спустя семь лет военная прокуратура установила, что тот покончил с собой и военкомат решил, это повод лишить военного билета.

«Семь лет назад мой брат погиб в армии. После этого мне вручили военный билет, в законе есть статья, что родственники погибшего освобождаются от военного призыва. Сейчас они решили снова пересмотреть это дело из-за моей политической деятельности», — поясняет сам Ильин в комментарии «МБХ Медиа».

Молодой человек не верит, что его брат стал бы совершать суицид, но, даже несмотря на это, не понимает, на что это влияет, если он в любом случае погиб, проходя военную службу. В военкомате с этой точкой зрения, по всей видимости, не согласны. Из их извещения следует, что более Ильин не имеет права претендовать на освобождение от обязательного призыва.

Напомним, что сотрудников штабов Навального уже не в первый раз забирают в армию при странных обстоятельствах, например, юриста ФБК Руслана Шаведдинова принудительно самолетами отправили служить на Новую Землю, выломав дверь квартиры, несмотря на проходившие тогда юридические процедуры. Позднее IT-специалиста Артема Ионова отправили в армию, хотя у него была подтвержденная астма.

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