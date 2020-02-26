Принудительный призыв юриста ФБК в армию признан в суде законным

Савеловский районный суд в Москве признал законным призыв в армию юриста ФБК Руслана Шаведдинова, передает «Радио Свобода».

17 декабря Шаведдинов обратился в суд с иском в отношении комиссии, призвавшей его на военную службу. Защита сотрудника ФБК настаивала, что молодого человека не могли призвать в армию до решения суда по обжалованию приговора.

Руслан Шаведдинов 23 декабря был принудительно доставлен в военную часть на архипелаге Новая Земля, где по сей день проходит срочную службу. Ранее в архангельском гарнизонном военном суде был отклонен иск юриста с требованием разрешить ему пользоваться сотовой связью во время службы.

«Мы будем подавать апелляцию в Мосгорсуд», — прокомментировали решение суда юристы в микроблоге «Команды Навального».