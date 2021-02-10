16,5% студентов вузов заявили, что к ним неуместно прикасались преподаватели

13,5% студентов сталкивались с нежелательными попытками установить романтические отношения со стороны преподавателей учебного заведения. Об этом свидетельствуют результаты опроса студенческой инициативы против харассмента «Девятнадцатая».

В онлайн-опросе приняли участие более двух тысяч студентов из разных российских вузов.

Также из опроса стало известно, что 62% участников анкетирования сталкивались с сексистскими комментариями в своем вузе, 16,5% жаловались на нежелательные прикосновения со стороны преподавателей.

71% опрошенных заявляют, что хотели бы обратиться в администрацию вуза в случае харрасмента, но только 29% знают, куда именно им следовало бы писать жалобу на неподобающее поведение со стороны преподавателя.

Это первые результаты пилотного исследования. Далее «Девятнадцатая» продолжит изучать проблему и предлагать пути ее решения. Ранее подобное исследование, но менее масштабное проводил профсоюз студентов Community.

Инициатива «Девятнадцатая» появилась на базе СПбГУ после истории с убийством аспирантки Анастасии Ещенко. Напомним, доцент Олег Соколов пытался утопить останки девушки в реке Мойке.

Активистская группа проводит дискуссионные и просветительские мероприятия на тему этики взаимоотношений преподавателей и студентов вуза.