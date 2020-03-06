Профсоюз студентов опубликовал первые данные опроса о харассменте в образовании

В студенческом профсоюзе «Community» подняли тему сексуального насилия в среде вузов и колледжей. Организация собирает кейсы российских студентов и выпускников, столкнувшихся с харассментом или знакомых с подобными случаями. Сейчас собрано 45 анкет.

Авторы исследовательского активистского проекта отмечают, что их выборка не может говорить о распространенности насилия в сфере образования, но может указать на некоторые тенденции.

28 респондентов сообщали, что преподаватели, имея авторитет и властное положение, приглашали студенток на свидания, делали комплименты или отпускали недопустимые шутки. 16 человек рассказали о сексуальных домогательствах со стороны административных сотрудников или преподавателей вузов. 7 человек жаловались на назойливые ухаживания со стороны сотрудников кафедры и 13 человек — на навязчивые знаки симпатии от студентов.

29 кейсов с харассментом в вузах говорят о ситуациях произошедших в учебных корпусах. 11 человек получали сообщения сексуального характера и интимный контент от преподавателей и других студентов в социальных сетях. Остальные случаи происходили на вечеринках, в кафе, студенческих лагерях или в военной части во время сборов.

Четыре человека, которые обращались к администрации вуза в связи с произошедшим с ними, отметили, что их заявления не привели ни к какой реакции. В полицию никто из участников опроса не обращался.