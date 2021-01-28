"Дворец в Геленджике": миллиардер Рыбаков отметил стеб в ответе Путина на расследование Навального

Вопрос о реальной принадлежности «дворца» под Геленджиком, фигурирующего в нашумевшем расследовании оппозиционера Алексея Навального, похоже, на долгие годы останется без ответа. Между тем, именно эта тема превращается в краеугольный камень действующего общественного договора между населением и государством. Ведь в Кремле от прямого ответа на указанный вопрос уклоняются, хотя волне могли бы быстро расставить все точки над «и», доказав правдивость своих слов о том, что глава российского государства не имеет к данному объекту никакого отношения.

Вообще, по поводу оправданий и попыток выкрутиться из всей этой истории представителей федеральной власти уже сформировалось отдельное направление народного творчества. И это, как считают эксперты, самый негативный для Кремля вариант, поскольку он сохранит память о произошедшем на долгие годы. Да и в том, что обозначенный авторами скандального видео роскошный дворец под Геленджиком строится непосредственно для российского президента Владимира Путина, сегодня сомневается все меньше людей.

К примеру, как отмечает известный российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков, для него, несмотря на все отговорки, этот объект так и останется «дворцом» Путина. При этом бизнесмен признает, что формально Владимир Путин полностью прав, когда заявляет, что ни ему, ни его родственникам тот самый дворец не принадлежит, поскольку с юридической точки зрения это соответствует действительности.

«Я смотрел ответ Владимира Путина на расследование про "дворец в Геленджике". Единственное, что мне запомнилось: фраза президента "скучно, девочки". Во-первых, в этом ответе я увидел очень много стеба – мне не понравилось такое обращение с аудиторией. Касаемо слов Путина о том, что дворец – не его, я слышал их. Владимир Путин – юрист, и здесь он сказал очень четко: "в реестрах не написано, что это я". Несмотря на все заявления Кремля о том, что настоящих хозяев называть некорректно, для меня этот дворец – "дворец Путина". Он уже прописан в истории как "дворец Путина". Даже если выяснится, что владельцем объекта является Дональд Трамп, он все равно будет называться "дворцом Путина". Мне кажется, пора заканчивать обсуждение всего этого – здесь все понятно», – заявил Игорь Рыбаков.