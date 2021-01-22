"Помните, пожалуйста": Николай Сванидзе обратился к силовикам

В последнее время в прессе появилось немало сообщение о задержаниях сторонников оппозиционера Алексея Навального, который после возвращения в Россию был сам задержан и «оперативным решением суда по вызову» арестован на 30 дней. Пока сам блогер находится в СИЗО, его сторонники готовятся провести акцию в его поддержку. Однако, судя по всему, власти решили действовать на опережение, а потому СМИ пишут о многочисленных задержаниях активистов и координаторов штабов Навального в разных городах.

Кроме того, многие эксперты не исключают, что уже 23 января по России прокатится куда более масштабная волна задержаний. В связи с этим известный российский журналист и общественник Николай Сванидзе обратился к силовикам.

«Хочу обратиться к бойцам и офицерам Росгвардии. Уважаемые сограждане! В жизни страны бывают разные моменты, в том числе, очень сложные. Поэтому при выполнении своего служебного долга, я прошу вас помнить, что люди, которые могут выйти завтра на улицы Москвы и других городов страны – они не враги, они такие же граждане Российской Федерации, как и вы.

[...] И все мы, и вы, и они, мы все имеем право на собственную общественно-политическую позицию и на ее законное выражение. Помните, пожалуйста, об этом», – заявил Сванидзе в эфире радио «Эхо Москвы».

Ранее примерно ту же точку зрения транслировала партия «Яблоко».