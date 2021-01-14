Владельца заведения с шаурмой от Сталина оштрафовали на тысячу рублей

Коптевский суд в Москве оштрафовал владельца кафе Stalin Doner за неповиновение полиции на тысячу рублей. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

Станислав Вольтман отказался пройти вместе с силовиками в отдел, когда телевизионщики брали у него интервью на фоне закрытого заведения стритфуда.

Шум вокруг заведения, которое использует образ Иосифа Сталина, поднялся в начале января. Гостей впускал сотрудник в форме служащего НКВД.

Проработать заведение смогло лишь один день. После пришли силовики, отключили свет и заставляли владельца снять вывеску, пообщав проблемы, если он не последует их настойчивой просьбе.