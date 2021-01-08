В Москве открылась точка продажи "шаурмы от Сталина"

На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве ещё в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии. После появления фотографий в соцсетях, внимание на эпатажное заведение обратило городское издание «Мослента».

Авторская концепция сохраняется не только во внешней стилистике, но и в меню, в котором представлены: шаурма «от Берии с соусом ткемали», шаурма «Хрущевская в сырном лаваше» или «Сталинская шаурма с двойным мясом». Последняя, должно быть, «с человечиной», поражается происходящему бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман в своем Twitter.

На вывесках посетителей зазывают фразами «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!» и «Жить стало лучше, жить стало веселее».

Пользователи соцсетей в основном сходятся во мнении, что идея создать шаурмичную с такой концепцией — «отвратительный» и «людоедский» «треш», заключает «It’s My City». Некоторые также списывают это на дешевый PR.