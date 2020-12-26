Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден стал отцом

Линдси Миллс, супруга экс-сотрудника ЦРУ Эварда Сноудена, родила сына, пишет «Интерфакс». Сейчас молодая мать находится в отличном состоянии, заверил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Напомним, в ноябре Сноуден сообщал, что намерен стать гражданином РФ. В октябре он получил бессрочный вид на жительство. «После многих лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном, поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России», — писал Сноуден в Твиттере.

В 2013 году бывший разведчик опубликовал данные о слежке США по всему миру. В итоге в Штатах его обвинили в шпионаже и похищении госсобственности. Из США он бежал сначала в Китай, а затем в Россию.