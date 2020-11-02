Сноуден из-за беременности жены намерен получить российское гражданство

Экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден заявил о намерении стать гражданином России. Об этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на микроблог бывшего служащего Штатов.

Свое решение он принял в связи с беременностью супруги.

«После многих лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном, поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России», — пишет Сноуден.

В 2019 году американец уже получил бессрочный вид на жительство из-за преследования в США. В родной стране его обвиняют в похищении госсобственности и в шпионаже.