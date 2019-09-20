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История Эдварда Сноудена: как шпионский детектив обернулся антиутопией

Общество
02:58, 20 сентября 2019
«Собеседник+» №09-2019

Эдвард Сноуден. Фото: EIBNER / EXPA / Johann Groder/ Global Look Press
Эдвард Сноуден. Фото: EIBNER / EXPA / Johann Groder/ Global Look Press

Эдвард Сноуден снова в центре внимания: на неделе вышла его автобиография, а США предъявили к нему гражданский иск.

История Сноудена известна как реальный детектив, который происходил в июне 2013 года на глазах у всего мира. Сотрудник американского Агентства национальной безопасности (АНБ) скрывался от своего всесильного работодателя и правительства, меняя страны и самолеты, пока не осел в России.

Этот материал выходит в издании «Собеседник плюс Люди, на которых держится мир» №9.

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В продаже с 24 сентября.

Книга Сноудена на прилавке магазина в Германии
// фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press

 

Беглец и параноик

Украв у АНБ больше миллиона секретных файлов, доказывающих слежку за миллиардами пользователей по всему миру, Сноуден вылетел в Гонконг, чтобы рассказать правду журналистам британской The Guardian и американской Washington Post и скрыться от властей своей страны.

Кадры того, как проходила встреча в отеле The Mira, легли в основу документального фильма Citizenfour (именно такое имя — «Гражданин Четыре» — выбрал себе Эд для начала общения с журналистами через зашифрованные сообщения по e-mail'у). Когда же состоялась реальная встреча, экс-агент АНБ поразил собеседников тотальной и, как им казалось, нелепой конспирацией, на которой он настаивал. Работа с ноутбуком под темным плащом и заклеенная на нем видеокамера выглядели как крайняя форма паранойи. Однако после того, как информация Сноудена стала публичной, огромное количество пользователей в мире заклеили своим компьютерам «глазки», а создатели фильма во время монтажа в Берлине отключали все электронные приборы в комнате и прятали мобильные телефоны, если им приходилось сообщать друг другу что-то хотя бы частично конфиденциальное. Сам Эд давно предпочитает смартфону обычный кнопочный мобильник.

Влияние США в мире хоть и преувеличивается российской пропагандой, тем не менее, бесспорно, большое. В попытках арестовать Сноудена давление было беспрецедентным и феноменально наглым. Чтобы получить беглого агента, Штаты включают все свои рычаги. Узнав, что беглец в Гонконге, они передают требование незамедлительно его задержать и выдать США. Сноуден покинул отель и исчез из поля зрения: как позже выяснилось, укрылся у беженцев из Филиппин и Шри-Ланки. Местные власти явно тянут время: с одной стороны, ссылаются на неточности в запросе из Америки, с другой, дают понять, что убежища в Гонконге Сноуден не получит.

Экс-агент берет билеты до Гаваны через Москву. Облегченно выдыхая, власти Гонконга позволяют ему вылететь 23 июня. В американских спецслужбах царит истерика: выясняется, что США, поднявшие на уши весь дипкорпус для поимки дерзкого очкарика, сами не сделали такой простой процедуры, как аннулирование его паспорта.

Документ аннулируют, когда Эдвард уже находится в воздухе на пути в Москву. Шереметьево кишит журналистами, но Сноудена нигде нет. На стыковочный рейс в Гавану пресса раскупает билеты, чтобы лететь с ним, но самолет улетает без беглеца: место 17А, на которое он зарегистрировался, осталось пустым, и разочарованным острякам остается только создать аккаунт в твиттере от имени пустующего кресла и вести «репортаж». Оказывается, правительство США надавило на Кубу, и та телеграфировала в Москву, что не даст посадку борту «Аэрофлота», если на нем окажется Сноуден.

А 29-летний парень, оказавшийся, почти как герой «Необыкновенных приключений итальянцев в России», между небом и землей, проводит в транзитной зоне Шереметьево пять недель.

Россия тоже не в восторге от внезапно свалившегося на нее возмутителя мирового спокойствия, о чем сигнализирует «партнерам» глава МИД Сергей Лавров. За это время в аэропорту замечают машину посла Эквадора (эта страна на тот момент предоставляла убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который активно хлопотал и за Сноудена).

А в начале июля в Москву на газовый форум прибывает президент Боливии Эво Моралес. Отвечая на вопросы журналистов, Моралес выражает готовность предоставить Эдварду убежище. В ночь на 3 июля он вылетает обратно на родину, но Португалия, Франция, Италия, Испания закрывают для президентского борта воздушное пространство, и тот принудительно садится в Вене. Там самолет Моралеса... обыскивают.

Беспрецедентное унижение и нарушение всех базовых дипломатических правил, однако, не дает результата: искомого «Гражданина Четыре» на борту нет. Сноуден соглашается на условие Путина «прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам, как это ни странно прозвучит из моих уст», и остается в России.

Правозащитник и философ

Сноуден — человек, мягко говоря, необычный для мира спецслужб. В этой среде принято строго подчиняться дисциплине, не давать волю собственным представлениям о правильности/неправильности и законности/незаконности того, чем они занимаются. Перевербовка, перекупка разведчиков, двойные агенты — другая сторона медали, но тоже давно классика жанра. Но Сноуден...

Увидев, что секретная американская система PRISM позволяет властям США едва ли не нажатием одной кнопки получать доступ к личной переписке (e-mail, sms, звонки, сообщения в соцсетях, поисковые запросы) любого человека в мире, он задумался о том, насколько это соответствует этике и к каким глобальным последствиям во взаимоотношении гражданина и власти может привести.

Формально PRISM была создана для борьбы с терроризмом. Сноуден на опыте работы в АНБ убедился, что доступ к базам постоянно используется для совсем других целей: околодипломатического шантажа, обеспечения США преимуществами на встречах большой семерки/восьмерки/двадцатки. С помощью PRISM следят и за бизнесменами, и за дипломатами, и за президентами, и за неверными супругами. Система позволяет слишком просто узнавать о слабых местах каждого, а все глобальные IT-игроки (Microsoft, Apple, Google, Facebook, YouTube) оказались ее частью и собирают о нас информацию. В последние годы Сноуден еще не раз обвинял Facebook в шпионаже за пользователями.

— В наших карманах мы носим датчики, которые отслеживают наше местоположение везде, куда бы мы ни пошли... Только приватность позволяет нам свободно решать, кто мы есть и кем мы хотим быть, — сказал Сноуден британскому каналу Channel 4, который выбрал его героем проекта «Альтернативное рождественское обращение» в декабре 2013-го.

— Такой вид дискриминации является нарушением основных прав. Но все больше стран, не только США, занимаются этим. Я хотел дать шанс обществу решить самому, где оно проведет свои границы, — подтвердил он свои убеждения в 2017-м в интервью Spiegel.

Всего речь тогда шла о 35 государствах, в которых работают подобные системы. Было бы наивным полагать, что похожим не пытаются заниматься российские спецслужбы. Попытки Роскомнадзора поставить рунет под жесткий контроль, хранить информацию только на российских серверах — тому свидетельство. Повод тот же — мантра о необходимости борьбы с терроризмом. Не случайно на поставленный Сноуденом вопрос сегодня пытается дать ответы выдавленный из России основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, создавая не зависимые от правительств системы коммуникаций.

Сноуден умен и начитан. Увлекается философией и буддизмом. Агностик. Человек со стержнем: поставил на кон зарплату 200 тысяч долларов в год, спокойствие, свободу и даже жизнь только для того, чтобы человечество уяснило, что оруэлловский 1984 год наконец на пороге. Но этот его стержень до сих пор понятен не всем.

«Сноуден не предатель. Он не предавал интересов своей страны, он не передавал другой стране информацию, которая наносила бы ущерб ее народу. Но если бы меня спросили, правильно это [то, что он сделал] или нет, мой ответ, что нет», — сказал Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну, снявшему по мотивам всей этой эпопеи игровой фильм. Как президент страны, пикирующейся с США, Путин наверняка испытал удовлетворение от провала АНБ. Но как разведчик не может ни принять, ни понять такой поступок. Самым неприятным для него стало бы появление российского сноудена.

Разрыв шаблона ощущает и Эд. С одной стороны, Россия спасла и приютила его. С другой, это явно не та страна, образ которой коррелирует с его убеждениями. Он рвется продолжить общественную деятельность, но все попытки поменять место дислокации, например, на Швейцарию пока ни к чему не привели.

Эдварду сейчас 36. Вид на жительство в России ему продлен до 2020 года. Он тайно живет где-то среди нас, к нему регулярно приезжают родители и девушка Линдсей Милс. Уже неплохо говорит по-русски, и если верить адвокату Анатолию Кучерене, ходит в музеи, театры, путешествует. У Ассанжа все сложилось менее радужно: семь лет изоляции в комнатке в посольстве в Лондоне, а в итоге все равно арест. День ареста Джулиана соратник Эд назвал «черным днем для свободы прессы».

По американским законам Эдвард Сноуден — преступник. Но для свободолюбивых людей нового поколения он, бесспорно, герой нашего времени. Полгода назад 500 мест в лекционном зале Сорбонны были разобраны парижскими студентами в течение трех минут после того, как стало известно, что бунтарь согласился выступить по видеосвязи из Москвы. А за бортом остались еще 7000 желающих.

Будут ли Сноудена когда-нибудь почитать в Америке, как, например, Мартина Лютера Кинга, который сломал прежнюю несправедливую систему, или он так и останется предателем, вынесшим сор из избы? Время покажет.

Теги: Шпионаж

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