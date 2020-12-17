Госрегулирование гречки и медаль для Памфиловой. Новости к утру 17 декабря

Сегодня, 17 декабря, президент Владимир Путин из своей резиденции в Ново-Огарево проведет в дистанционном формате ежегодную большую пресс-конференцию с элементами прямой линии. Для эфира предусмотрено три часа, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал загадывать, сколько времени будут затрачено на онлайн-встречу в итоге.

Транслировать эфир будут федеральные телеканалы «Россия-24», «Россия-1», Первый канал, НТВ, «Мир», на канале ОТР трансляция будет сопровождаться сурдопереводом, передает ТАСС. Начало мероприятия в 12:00 по московскому времени.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен на основные категории социально значимых товаров. Предполагается, что федеральные власти смогут устанавливать предельные розничные цены на ключевые позиции продовольствия на срок не более 90 календарных дней.

Ранее были заключены соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями на снижение цен на сахар и подсолнечное масло.

Председатель ЦИК Элла Памфилова стала обладательницей медали «За заслуги перед обществом» от Общественной палаты. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства. Глава ОП РФ Лидия Михеева сопроводила награждение Памфиловой фразой о проведении голосования в уходящем году: «Мы очень ценим помощь ЦИК России в рамках подготовки и проведения процедур общественного наблюдения. Они были беспрецедентными по своему масштабу».

Ранее Памфилова выразила недовольство по поводу награждения орденом Почета главы петербургского горизбиркома.

В Ленинском районном суде Новосибирска 66-летний руководитель местного сообщества «Свидетелей Иеговы»* был приговорен к шести годам колонии общего режима, передает «Интерфакс». А в Чувашии, по данным «МВД Медиа», прошли обыски у семи членов той же организации.

*[Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.]