Деньги девать некуда, вузы на удаленке, голос ЦИК не услышан. Главное к 12 ноября

Россия выделила $1 млрд на гуманитарную помощь Сирии. Об этом сообщил глава двустороннего координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев, передает РИА Новости. Когда и на какой период это произошло, не уточняется.

Правительство предложило президенту РФ Владимиру Путину создать военно-морскую базу в Судане. На ней планируется размещать до четырех кораблей, включая оснащенные ядерной энергетической установкой. Кроме того, соглашение с Суданом, на которое там согласны, даст возможность беспошлинного ввоза и вывоза любых вооружений, которые понадобятся на базе.

Минфин предложил сажать на 3 года за незадекларированные операции с криптовалютой, заметил РБК. В пресс-службе пояснили, что это помешает отмывать деньги.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков распорядился перевести все вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение до конца учебного семестра до 6 февраля. Приказ касается только подведомственных учреждений, однако остальным вузам это сделать рекомендуется.

Иран уже в 12 раз превысил количество накопленного ядерного топлива, предусмотренного ядерной сделкой 2015 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на МАГАТЭ. При оговоренном их весе 202,8 кг в стране уже более 2,5 тонны низкообогащенного урана.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники дома.

Актер Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом: «Есть небольшое поражение в легких от Covid и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — рассказал он ТАСС.

Правозащитный цент «Весна» установил, что в этом году из-за выборов президента или в связи с акциями протеста в Беларуси возбуждено уже более 900 уголовных дел.

«Интерфакс» сообщает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил главу питерского избиркома Виктора Миненко орденом Почета. В этом году ЦИК признал деятельность избиркомов в Санкт-Петербурге неудовлетворительной, а также выразил Недоверие Миненко.

Главу ЦИК Эллу Памфилову такое решение крайне удивило: «Я не могу в это поверить — этого не может быть! — возмутилась он. — ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие».