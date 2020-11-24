В 20 регионах, включая Москву, проходят обыски у иеговистов*

ФСБ и Росгвардия по наводке СРК провели обыски по факту возобновления управленческого центра запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы», передает «Новая газета» со ссылкой на ведомство.

СКР выложил на своем канале в YouTube видео с обысков в одной из квартир организаторов. Дверь в жилье выламывают с помощью лома.

Отмечается, что обыски проходят в Москве и в более чем двадцати регионах страны.

«Медиазона» уточняет, что, по версии следствия, с июня 2019 года на северо-востоке была организована деятельность иеговистов, чья организация была признана экстремистской в 2017 году.

Разбирательство ведется по статье УК РФ о создании экстремистской организации, вербовке и участии в этой организации.

*[Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.]