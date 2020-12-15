Asahi: КНДР закупила вакцину от COVID-19 у России из-за проблем с экономикой

Северная Корея закупила препараты для вакцинации от коронавируса в России и КНР из-за тяжелой экономической ситуации.

Как сообщает японское издание Asahi со ссылкой на сотрудников южнокорейской разведки, Пхеньян пытался предотвратить распространение инфекции, закрыв границы, однако столкнулся с необходимостью мер по восстановлению экономики.

Идет ли речь о готовой вакцине либо о технологии ее производства, не уточняется.

В начале декабря СМИ сообщали, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын привился от коронавирусной инфекции.

Согласно официальным данным, в Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.