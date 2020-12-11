В Минобороны не нашлось никого, кто отказался от "добровольной" вакцинации

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, откуда ждать попыток дискредитировать российскую вакцину «Спутник V» и что на самом деле она работает на 100% военнослужащих, среди которых не нашлось ни одного решившего отказаться от «добровольной» вакцинации.

«Даже с учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации "Спутником V" среди военнослужащих не отмечено», — отчитался «Интерфаксу» Конашенков.

Он также предупредил, что российскую вакцину ждут нападки в различных медиа, которые пойдут из-за рубежа: «В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ».

При этом в Минобороны полагают, что записи в соцсетях и публикации в интернете, которые он обозначил как «информационный саботаж» в итоге не сумеют «ослабить высокую эффективность российских вакцин». Ещё больше военные уверены в том, что от газетных статей западные вакцины не начнут работать лучше.

По словам Конашенкова, более 10 тысяч военнослужащих уже привились от коронавируса, а до конца года планируется довести это число до 100 тысяч. Ранее мэр Москвы, где вакцинация началась раньше других регионов, Сергей Собянин заявил, что в столице за неделю привились около шести тысяч человек.