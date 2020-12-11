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Работа на удаленке: как заставить работодателя выплатить полную зарплату?

Общество
11:53, 11 декабря 2020

Работа на удаленке: как заставить работодателя выплатить полную зарплату?
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Юрист посоветовала, что делать, если работодатель снижает зарплату под предлогом работы вне офиса и грозит уволить за прогул.

Владимир Путин подписал закон об удаленной работе, который должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Он защищает права работающих на дистанционке. Пока же трудящиеся вне офиса жалуются на ущемление своих прав работодателями, которые под предлогом якобы менее эффективной работы на дому снижают зарплату и грозят уволить несогласных в любой момент за невыход на рабочее место.

Sobesednik.ru задал юристу Асие Мухаметшиной вопросы, которые сегодня волнуют многих работников на удаленке.

Асия Мухаметшина // Фото: личный архив

– Как вы считаете, новый закон об удаленной работе достаточно защищает права сотрудников, работающих дистанционно?

– Новый закон уравнял все права удаленного и стационарного работника. По Трудовому кодексу их права приравнены, нет никаких отличий за исключением нескольких нюансов.

Дистанционного сотрудника не могут уволить за прогул, прогулом считается 4 часа отсутствия на рабочем месте. Увольнение может быть только за невыход на рабочее место в течение двух дней.

Рабочим местом может быть компьютер, телефон – это зависит от организации и ее вида деятельности. Споры по-прежнему решаются в обычном порядке по Трудовому кодексу. Граждане могут обратиться в суд за защитой своих трудовых прав.

– Сейчас работодатели, пользуясь ситуацией, ущемляют права сотрудников, не выплачивают в полном объеме заработную плату. Как это происходит?

– Сейчас переход на удаленный и комбинированный режим работы часто происходит без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. Хотя любые изменения и любые обстоятельства, которые ведут к изменениям в трудовой деятельности, должны закрепляться путем трудовых соглашений. Настоятельно советую их подписывать.

Но стороны этого не делают, что дает право работодателю нарушать права работника, находящегося на удаленной работе.

Оплата труда должна быть указана в локальных актах, в каком объеме и за что платится зарплата – за отработанное время или за факт выполнения работ.

Ведь результат работы не всегда виден сразу и не всегда можно установить на домашний компьютер программу по учету рабочего времени. В итоге работодатель занижает часы и платит меньше.

– Вечный вопрос: что делать?

– Способом разрешения вопроса может быть письменное обращение к работодателю для восстановления нарушенных прав. Пишется заявление, что зарплата не выплачена в полном объеме. К любому заявлению мы должны приобщить доказательства, в частности, того, что эти часы были отработаны, но не оплачены.

Компьютер фиксирует часы входа и выхода. В вордовских программах время создания документов фиксируется. Здесь приходится изобретать способы доказательств. Если не получается договориться и доказать, обращаемся в суд.

– Имеет ли право сотрудник на компенсацию электричества, мобильной связи и т. д? Как это работает?

– Трудовой кодекс содержит гарантии компенсаций для всех работников (не только дистанционных и надомных), использующих свое имущество и несущих затраты в интересах работодателя и по его поручению (ст. 164 и 188 ТК РФ). Например, оплату услуг связи, интернет, расходные материалы, износ ноутбука, принтера и т.д.

Пример: во время дистанционной работы сломался принтер, необходимый для трудовой деятельности. Сотрудник покупает новый, пишет заявление работодателю о компенсации и приобщает чек, по возможности должностную инструкцию, в которой указано, что принтер необходим для работы. Вилки для компенсации нет. Ведь понятно, что, в отличие от принтера, который находится в офисе, сотрудник в нерабочие часы может использовать «домашний принтер» для личных нужд. Судебной практики по этому вопросу пока нет. Она только будет складываться.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Путин #удаленка

Рубрика: Общество

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