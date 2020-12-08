Переводить на временную удаленку будет нельзя более чем на полгода

На официальном портале правовой информации во вторник опубликован подписанный президентом Владимиром Путиным закон о дистанционной работе, передает «Интерфакс».
Теперь в трудовом законодательстве появились понятия удаленной работу, а также временной и комбинированной дистанционной работы.
В случае с комбинированной дистанционной работой перевод сотрудника на удаленный формат не должен превышать шести месяцев.
Также в договоре дополнительно должны быть обозначены условия компенсации для сотрудника за использование оборудования и программного обеспечения, а также других сопутствующих расходов вроде оплаты интернета.
Также в законе предусмотрен перевод на дистанционный формат в случае, если федеральные, местные или муниципальные власти объявили режим ЧС или эпидемию.
Также законом запрещено снижать стоимость оплаты труда в случаях, когда работник переводится на удаленку.