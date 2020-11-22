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Новый поворот в деле Ефремова: семью Захаровых могут осудить за дачу ложных показаний

Общество
17:42, 22 ноября 2020

Новый поворот в деле Ефремова: семью Захаровых могут осудить за дачу ложных показаний
Михаил Ефремов//фото: Global Look Press
Михаил Ефремов//фото: Global Look Press

Семью Захаровых проверят на дачу ложных показаний по заявлению гражданской жены погибшего курьера Ирины Стерховой.

Если следствие установит, что потерпевшие лжесвидетельствовали, дело могут вернуть на повторное рассмотрение, а выплаченную актером компенсацию – перераспределить.

В понедельник, 23 ноября, в Хамовническом районном суде г. Москвы должна состояться беседа по гражданскому иску троих родственников Сергея Захарова – его вдовы Маргариты, младшего сына Валерия и брата Валерия, к Михаилу Ефремову. Заседание, как мы писали ранее, скорее всего будет носить формальный характер, ведь актер уже выплатил семье все, что они просили.

Это 3 миллиона рублей моральной компенсации и около 115 тысяч компенсации материального вреда – расходы на похороны, поминки и оплату госпошлины.

Погибший курьер Сергей Захаров//фото: соцсети

На этом, казалось бы, данный вопрос можно закрыть, тем более что на днях потерпевшие официально простили осужденного и приняли его извинения. Но не тут-то было.

Дело Ефремова, похоже, еще долго будет удивлять неожиданными поворотами и вновь открывшимися обстоятельствами. Только что адвокат Ирины Стерховой, которая утверждает, что прожила с погибшим курьером 22 года, и которую и Пресненский районный, и Московский городской суды не признали потерпевшей, сообщил Sobesednik.ru, что в настоящее время по ее заявлению ведется проверка по факту дачи ложных показаний Маргаритой Захаровой.

Маргарита Захарова//фото: скриншот РЕН ТВ

Вдова погибшего водителя, напомним, уверяла в ходе заседаний, что жили они как муж и жена, что их семья была крепкой и дружной, а значит, есть все основания признать ее потерпевшей.

Однако уже тогда слова Маргариты Захаровой вызывали сомнения: женщина даже не смогла ответить на вопрос о том, сколько зарабатывал ее покойный супруг.

– Мы установили, что это (совместная жизнь Сергея и Маргариты Захаровых. – Прим. Sobesednik.u) не соответствует действительности, – заявил Sobesednik.ru Вадим Никулин, адвокат Ирины Стерховой. – Уже после вынесения приговора Михаилу Олеговичу нам стало известно, что 25 мая 2020 года (ровно за 2 недели до аварии. – Прим. Sobesednik.ru) Маргарита Захарова подала на развод с Сергеем Захаровым, в котором указала следующее: «23 апреля 1993 года между мною и ответчиком Захаровым Сергеем Владимировичем зарегистрирован брак. С декабря 1994 года мы не проживаем совместно. В связи с тем, что в наших отношениях отсутствует чувство любви и взаимопонимания, совместная жизнь с ответчиком не сложилась и брачные отношения между нами прекращены с июня 2018 года, общее хозяйство не ведется, и у меня, и у ответчика в настоящее время отдельная личная жизнь. Примирение между мной и ответчиком, а также наша дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможна, с чем ответчик согласен».

Гражданская жена погибшего Ирина Стерхова//фото: скриншот "Россия 1"

В ходе судебного заседания по делу Ефремова она утверждала совершенно другое – что у них была полноценная семья, и это в суде подтверждали ее сын и брат покойного. А факт готовящегося развода Маргарита Захарова утаила, – считает защитник Стерховой.

Поэтому Ирина Стерхова 29 сентября подала заявление в Следственный комитет России по городу Москве. «Считаю, что Захарова Маргарита, Захаров Валерий Сергеевич и Захаров Валерий Владимирович дали на предварительном следствии и в суде ложные показания и совершили уголовное преступление, чем ввели следствие и суд в заблуждение и помешали суду принять законное и обоснованное решение в отношении моих ходатайств».

Заявление побродило по инстанциям, и сейчас наконец-то проверку по нему проводит Отдел МВД России по району Арбат г. Москвы, – продолжает адвокат. – Будем добиваться привлечения Захаровых к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Проверка будет проводиться долго – быстрых результатов мы не ждем.

Sobesednik.ru поинтересовался у адвоката Андрея Алешкина, как разбирательство между двумя женщинами погибшего Сергея Захарова может повлиять на дальнейший процесс над Ефремовым.

– Если действительно окажется правдой то, что вам рассказал Вадим Никулин, то это те обстоятельства, которые фактически, получается, не были изучены судом первой инстанции, – пояснил Sobesednik.ru Андрей Алешкин, адвокат Михаила Ефремова. – Это основание для пересмотра дела в суде первой инстанции, поскольку в таком случае существенно нарушен закон. Ведь показания Захаровых учитывались при вынесении приговора.

Ирина Стерхова надеется, что ее признают потерпевшей//фото: Global Look Press

Однако уже выплаченную им компенсацию Михаил Олегович обратно просить себе не будет в любом случае. Но если будет установлено, что эти потерпевшие не являлись таковыми, то, на мой взгляд, было бы правильно перераспределить деньги между теми, кто не был признан потерпевшими (это Ирина Стерхова, а также мама погибшего и компания, владевшая фургоном, за рулем которого находился Сергей Захаров. – Прим. Sobesednik.ru).

Если встанет вопрос по возврату компенсации, то, полагаю, ее правильно было бы отдать не Ефремову, а женщине, которая прожила с Сергеем Захаровым больше 20 лет, – Ирине Стерховой.

Евгения Донченко.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Знаменитости #Сергей Захаров #новости звезд

Рубрика: Общество

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